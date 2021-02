Mainz (ots) -Er nahm als erster Deutscher an der härtesten Segelregatta der Welt teil und belegte nach einem dramatischen Rennverlauf den hervorragenden fünften Platz bei der "Vendée Globe" 2020/2021: Boris Herrmann. ZDF-Moderator Sven Voss begrüßt den neuen deutschen "Segelhelden" am Samstag, 6. Februar 2021, um23.00 Uhr im "aktuellen sportstudio" des ZDF.Der 39-jährige gebürtige Oldenburger, der seine Siegchancen kurz vor dem Ziel durch eine Kollision mit einem Fischerboot einbüßte, wird ausführlich von den Strapazen und Herausforderungen seiner abenteuerlichen Solo-Weltumsegelung berichten.Darüber hinaus steht das Topspiel des Bundesliga-Spieltages zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln im Blickpunkt der Sendung. In einer ausführlichen Zusammenfassung gibt es wie gewohnt die ersten Free-TV-Bilder im "aktuellen sportstudio". Kommentatorin im Borussia-Park ist Claudia Neumann. Dazu alle Spiele, alle Tore des Bundesliga-Samstags.Die weiteren Themen: Vendée Globe, Wintersport, 2. Fußball-Bundesliga.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportSport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4830199