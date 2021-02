Die Aussicht auf einen zügigen Produktionsstart und die niedrige Bewertung treiben die Aktie von Doré Copper Mining trotz der laufenden Finanzierung an. Das nächste Ziel ist das Dezemberhoch bei über einem Dollar.

DCMC-Aktie trotz Finanzierung im Vorwärtsgang

In der vergangenen Woche kündigte Doré Copper Mining (0,70 CAD | 0,43 Euro; CA25821T100) eine Finanzierung über knapp 10 Mio. Dollar an. Die neuen Aktien sollen zum Preis von 0,90 CAD platziert und damit mehr als 20 Prozent über dem damaligen Niveau (mehr hier). Trotz der Verwässerung der Alt-Aktionäre marschiert das Papier seither gen Norden. Zum einen dürfte das daran liegen, dass der Platzierungspreis überraschend hoch ist. Zudem fließt das neue Kapital direkt in die Exploration der Vorkommen.

Doré Copper Mining: Extrem niedrige Bewertung

Zum anderen aber ist auch klar, dass Doré Copper Mining als Unternehmen nicht hoch bewertet ist. Der Kupfer-Gold-Developer mit einer eigenen Verarbeitungsanlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...