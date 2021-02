Der Gründer und CEO der in rechten Kreisen beliebten Twitter-Alternative Parler, John Matze, ist gefeuert worden. Die umstrittene App ist wegen fehlender Content-Moderation derzeit offline. Nach den Ausschreitungen vor dem Kapitol in Washington, die auch über die in rechten Kreisen beliebte App Parler angestachelt worden sein sollen, hatten Google und Apple die Twitter-Alternative aus ihren App-Stores geschmissen. Amazons Cloud-Dienst AWS verweigerte Parler die weitere Nutzung der Infrastruktur. Offizielle Begründung: Parler, das sich selbst als "die erste Adresse für freie Rede" ...

