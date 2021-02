Munsbach (www.fondscheck.de) - Die Hoffnung, dass mit dem Ende des pandemiegeplagten Jahres 2020 auch die Sorgen um Infektionszahlen und Impffortschritt ausgeräumt wären, wurde erwartungsgemäß enttäuscht, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930).Dennoch habe der Kapitalmarkt sein Bestes getan, um über diese Krise hinwegzuschauen und das Positive in den Vordergrund zu stellen. Im Januar hätten sich grundsätzlich die positive Stimmung und der Aufwärtstrend des Vorquartals fortgesetzt - zumindest in den ersten drei Wochen. Auch wenn der Reflationstrade (Zinsen und Aktien würden gleichzeitig steigen) vorerst auf der Stelle getreten sei, habe beobachtet werden können, dass direkt zu Jahresbeginn das "magische" 1% bei zehnjährigen US-Staatsanleihen gefallen sei. Zwischenzeitlich sei diese viel beachtete Rate sogar bis auf 1,18% gestiegen, nur um den Monat nach einem Rücksetzer auf das Ausbruchsniveau von 1% schließlich bei 1,07% zu beenden. Zum Monatsende hätten höher als erwartete US-amerikanische Inflationsdaten wieder für höhere Zinsen gesorgt. ...

