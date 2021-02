DGAP-Ad-hoc: WashTec AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

WashTec AG: Umsatz und EBIT im Geschäftsjahr 2020 besser als erwartet



04.02.2021 / 14:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

WashTec erzielte im vierten Quartal 2020 deutlich über den Erwartungen liegende Umsätze und Erträge. Damit endet das Jahr 2020 besser als zu Beginn des vierten Quartals erwartet.Der vorläufige Umsatz des Geschäftsjahres 2020 lag mit Mio. € 378,7 um 13,2% unter Vorjahr (Vorjahr: Mio. € 436,5). In ihren bisher veröffentlichten Umsatzprognosen war die Gesellschaft noch von einem erwarteten Umsatzrückgang von 15-20 % ausgegangen.Der höhere Umsatz und das konsequente Kostenmanagement führten nach vorläufigen Zahlen gleichzeitig zu einem besseren Ergebnis als erwartet. Für das Geschäftsjahr 2020 rechnet WashTec mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von Mio. € 20,1 (Vorjahr: Mio. € 36,3) und mit einer EBIT-Rendite von 5,3% (Vorjahr: 8,3%). In diesem Ergebnis sind einmalige Aufwendungen von Mio. € 5,6 berücksichtigt, insbesondere die Sonderabwertung auf immaterielle Vermögenswerte. Bereinigt um diesen Effekt betrug die EBIT-Rendite 6,8%. Die prognostizierte EBIT-Rendite von 3-5% konnte damit ebenfalls übertroffen werden.Der vollständige und geprüfte Jahresabschluss 2020 wird voraussichtlich am 31. März 2021 auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht, die Veröffentlichung von detaillierten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 ist in der ersten Februarhälfte 2021 geplant.Kontakt:WashTec AGInvestor RelationsDr. Kerstin RedenArgonstraße 786153 AugsburgTel.: +49 (0)821 - 5584 - 2090Fax: +49 (0)821 - 55 84 - 1135

