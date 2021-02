In der Hoffnung auf einen Wachstumsschub beim wichtigen Handelspartner USA steigen Anleger in die europäischen Aktienmärkte ein. Allerdings bekämen einige von ihnen Höhenangst und scheuten größere Käufe, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Dax und EuroStoxx50 stiegen am Donnerstag um jeweils 0,4 Prozent auf 13.

Den vollständigen Artikel lesen ...