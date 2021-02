München (ots) - Mit rund 10 Millionen Quadratkilometern ist Europa - nach Australien - zwar der zweitkleinste Kontinent unseres Planeten, besitzt jedoch eine große kulturelle und architektonische Vielfalt. Mithilfe moderner Drohnen- und Kameratechnik begibt sich National Geographic auf eine Flugreise über Europa und zeigt dabei vielfältige Landschaften, extreme Wetterereignisse, schillernde Städte und eine beeindruckende Infrastruktur aus der Vogelperspektive. Weitere spektakuläre Effekte wurden durch aufwändig produzierte Zeitrafferaufnahmen möglich gemacht.Über "Europa von oben" Staffel 2In Staffel 2 blicken die Macher von "Europa von oben" erneut aus der Vogelperspektive auf die Länder Europas und zeichnen aus luftigen Höhen ein filmisches Porträt unseres Heimatkontinents. Das Resultat sind atemberaubende Ausblicke und neue Einsichten, denn aus extremer Höhe lassen sich die charakteristischen Merkmale einzelner Regionen besonders gut erkennen. Damit legt die Serie die Besonderheiten der verschiedenen Natur- und Kulturlandschaften offen, setzt sie in Beziehung zu den hier entstandenen Kulturen und zeigt, wie der Mensch der Landschaft seinen Stempel aufdrückt - sei es mit seinen Siedlungen, der Agrar- und Forstwirtschaft oder in Form von Infrastrukturprojekten, die das Aussehen ganzer Landschaften nachhaltig verändern. Staffel 2 nimmt Zuschauer in jeweils einer Episode mit in die Türkei, nach Finnland, Frankreich, Schweden, Ungarn und nach Griechenland. Hier liegen uralte Mythen und urbane Gegenwart oft nur einen Steinwurf auseinander. Antike Gebäude wie der Parthenon oder der Tholos von Epidauros gewähren aus der Luft Einblicke in ihre Konstruktionsprinzipien, und ein Flug über den Olymp lässt erahnen, warum der Berg einst als Göttersitz galt. In der Türkei nimmt die Serie einen Bau der Superlative ins Visier: Die Çanakkale-1915-Brücke soll die Dardanellen überspannen und wird nach ihrer Fertigstellung im Jahr 2022 die längste Hängebrücke der Welt sein. Weitere Episoden führen in den Norden des Kontinents, nach Schweden und Finnland: Faszinierende Wikingersiedlungen und ein aus Holz erbauter Wolkenkratzer werden dank moderner Kameratechnik ebenso herangezoomt wie die gigantischen Eisbrecher, die im Packeis für freie Fahrrinnen sorgen. "Europa von oben" rückt das Zusammenwirken von Tradition, Fortschritt und Natur in den Fokus und macht deutlich, wie das Zusammenspiel dieser Faktoren Europa und seine Regionen im Verlaufe der Jahrhunderte geprägt hat.Staffel 1 auf Disney+ verfügbarIn der ersten Staffel von "Europa von oben", die auf Disney+ verfügbar ist, geht es nach Deutschland, Italien, in die Niederlande, nach Polen, Spanien und Großbritannien. Aus der Vogelperspektive zeigen sich die menschgemachten Unterschiede: Die Windmühlen von La Mancha unterscheiden sich beträchtlich von den niederländischen Varianten, riesige Schaufelradbagger zeigen, wie sehr Deutschland jahrzehntelang auf die Kohleverstromung angewiesen war, und die alten Kulturlandschaften Italiens weisen bis heute die Spuren der römischen Hochkultur auf, die von hier aus ihr Weltreich aufbaute. Ob gewaltige Schlösser in Polen, prunkvolle Kirchen in Spanien, Wolkenkratzer in Großbritannien oder das beeindruckende Volkswagenwerk in Wolfsburg - "Europa von oben" demonstriert die kulturelle und architektonische Vielfalt Europas in faszinierenden Bildern.Sendetermin:-"Europa von oben" Staffel 2 ist ab 7. Februar immer sonntags um 21.50 Uhr alsdeutsche TV-Premiere auf National Geographic zu sehen-Alle sechs Episoden von Staffel 2 sind im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auchüber Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowieVodafone Select und GigaTV verfügbar-Staffel 1 der Doku-Serie auf Disney+ zum Streamen-Wahlweise im englischen Original oder der deutschen SynchronfassungPressekontakt:Rosario SicaliCoordinator PR & MarketingThe Walt Disney Company (Germany) GmbHTel: + 49 89 99340 696Rosario.X.Sicali.-ND@disney.comOriginal-Content von: National Geographic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107804/4830393