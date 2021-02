Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ossiam erweitert das Angebot an Active ETFs auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF würden Anleger auf ein globales, aktiv gemanagtes Portfolio aus Aktien von Unternehmen setzen, die durch ihr Handeln die biologische Vielfalt fördern würden. In Frage würden nur Unternehmen aus der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft kommen, die anhand von ESG-Kriterien und ihren Treibhausgasemissionen verglichen würden, sodass die CO2-Emission um mindestens 30 Prozent gegenüber dem Anlageuniversum reduziert werden könne. ...

