Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Dow Jones und Co. verzeichneten auch gestern wieder Zugewinne. Jedoch nicht so deutliche wie an den Tagen zuvor. Für den Dow Jones ging es beispielsweise um 0,1 Prozent nach oben. Der S&P 500 legte ebenfalls 0,1 Prozent zu. Bei den Einzelthemen geht es heute um PayPal, Ebay, Canada Goose, Clorox, Apple und Alibaba. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.