Alle Parteien in Sachen E-Mobility haben inzwischen Stellung bezogen. GENERAL MOTORS mit MICROSOFT und FORD mit GOOGLE stellen sich gegen TESLA. Die neueste Version sind NIKOLA und LUCID MOTORS. Die beiden Unternehmen sind zurzeit die gewagteste Wette in Sachen E-Mobility made in USA. NIKOLA als Lkw-Pionier und LUCID MOTORS in Sachen Pkw. Haben sie eine Chance zum eigenen Aufbau oder werden sie eine Nullnummer? TESLA war das Gleiche, als wir bei 8 $ anfingen und die letzte TESLA-Position vor gut einem Jahr bei rd. 96 $ eingingen. NIKOLA-Gründer Milton arbeitet zurzeit bei GENERAL MOTORS, und die Brücke ist nicht ganz abgebrochen.



Bei LUCID MOTORS probiert es mit Peter Hochholdinger ein Oberbayer, der maßgeblich in der Produktion bei AUDI arbeitete und bei TESLA die Produktion aufgebaut hat. Ein Investor namens CHURCHILL CAPITAL, als SPAC gegründet, soll die Drehscheibe werden. Ankeraktionär ist der saudische Staatsfonds Public Investments Fund, der bereits 1 Mrd. $ investiert hat. Soweit die Eckdaten. NIKOLA und LUCID sind damit eine Anti-TESLA-Wette. Wie also der Kampf gegen TESLA laufen wird, entscheidet sich auf beiden Seiten mit amerikanischer Gelassenheit, aber klaren Fronten. Wir spielen mit. …



Themen u.a.:++ Big Tech: Superhausse vollendet? ++ Bodenbildung bei den Renditen++ APPLE: Kommt die Konsolidierung? ++ Achtung: TESLA-Test läuft an++ SIEMENS HEALTHINEERS: DAX als Ziel? ++ HENSOLDT: Neues Kursziel++ IDORSIA bleibt Musterfall ++ HEINEKEN: Bier geht immer++ NIKOLA und LUCID MOTORS: Die Anti-TESLA-Wette



