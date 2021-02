Nach fünf Verlustjahren in Folge hat die Deutsche Bank ausgerechnet im Jahr der Corona-Krise die Trendwende geschafft.Der vom Vorstand angestrebte Vorsteuergewinn fiel 2020 mit etwas über einer Milliarde Euro noch besser aus als erwartet, und sogar unter dem Strich standen schwarze Zahlen, wie Deutschlands größtes Geldhaus am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.Die Bank weist für das vergangene Jahr 624 Millionen Euro Überschuss aus. Davon müssen unter anderem noch Zinszahlungen an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...