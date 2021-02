Mainz (ots) - Mainz, 3. Februar 2021Woche 05/21Freitag, 05.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.05 auslandsjournalDeutschland 20218.30 Krisenherd Iran - Gottesstaat zwischen Macht und OhnmachtDeutschland 20209.20 Jemen - Leben im KriegItalien 202010.05 Saudi-Arabien - Öl,Tradition und ZukunftNeue FreiheitNiederlande 2019(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Spanische Grippe - Das Geheimnis des Killer-VirusGroßbritannien 201822.20 Geheimnisse des KaiserreichsAggression und AufbruchDeutschland 201823.10 Geheimnisse des KaiserreichsHoheiten und HerrenmenschenDeutschland 201823.55 Geheimnisse des KaiserreichsGlanz und GrößenwahnDeutschland 20180.40 heute journal1.05 Die Deutschen und der HolocaustSchluss mit Schlussstrich?Deutschland 20201.50 Frontal 21-DokumentationDie letzten Zeugen von AuschwitzMahner der ZukunftDeutschland 20202.35 Ein Tag in AuschwitzDeutschland 20204.05 24 Stunden DachauDeutschland 2020Woche 07/21Dienstag, 16.02.Bitte Programmänderung beachten:6.30 ZDF-HistoryRoms Rache - Die Schlacht im HarzDeutschland 2011"ZDF-History: Margot Honecker - Die Bilanz" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)Mittwoch, 17.02.Bitte Programmänderung beachten:11.15 ZDFzoomKommando kaputtWas bei der Bundeswehr schiefläuftDeutschland 2020"Armee am Limit - Was wird aus der Bundeswehr?" entfällt(weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen)Donnerstag, 18.02.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:6.30 ZDF-HistoryGrippe, Pest und Cholera - Die Geschichte der großen SeuchenDeutschland 2020"Mysterien des Mittelalters: Italiens Warlords" um 6.15 Uhr entfällt7.00 ZDFzoomDer wahre Preis für den perfekten ApfelDeutschland 20187.30 ZDFzeitNelson Müllers Käse-CheckWie gut sind Gouda, Camembert & Co.?Deutschland 20188.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.15 Lebensmitteltricks - Lege packt ausSchummelei bei FertigproduktenDeutschland 20219.00 ZDFzeitNelson Müllers großer Essens-CheckFertiggerichte oder selber kochen?Deutschland 20219.45 ZDFzeitNo-Name oder Marke?Der große Lebensmittel-Test mit Nelson MüllerNutella, Kellogg's und KerrygoldDeutschland 201910.30 ZDFzeitDeutschlands große Clans: Die Lidl-StoryDeutschland 201811.15 ZDFzeitWer schlägt McDonald's?Das große Fastfood-Duell mit Nelson MüllerDeutschland 201612.00 ZDFzeitDer große WarentestRichtig gut schlafenDeutschland 202012.45 ZDFzeitDeichmann, Reno & Co.Der große Schuhmarkt-CheckDeutschland 2018"ZDFzeit: Superbauten der Geschichte: Der Reichstag" um 13.00 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Programmänderung beachten:19.30 Mythos DDR-Kampfgruppen - Klassenkampf nach FeierabendDeutschland 2020"Falsche Gnade? - Justizversagen in der Wendezeit" entfällt(weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 19.02.Bitte Programmänderungen beachten:6.15 Reise durch die ErdgeschichteIm Westen des Pazifischen FeuerringsDeutschland 2015"Der Rhein - Strom der Geschichte" entfällt7.00 Reise durch die ErdgeschichteKollisionszone SüdasienDeutschland 2015(weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte neue Beginnzeiten beachten:18.45 Corona, Aids & Co. - Virus oder VerschwörungDeutschland 202019.30 Corona 2020 - Kampf um den ImpfstoffKanada 2020(weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:22.00 Leschs KosmosSchweinepest, Corona & Co. - der Vormarsch neuer VirenDeutschland 202022.30 auslandsjournal - die doku: Rückkehr nach WuhanChina 202123.00 ZDF.reportageImpfen bitte!Der harte Kampf gegen CoronaDeutschland 202123.30 Leschs KosmosSchule der Zukunft - Lernen aus dem LockdownDeutschland 20200.00 Spanische Grippe - Das Geheimnis des Killer-VirusGroßbritannien 2018"ZDF-History: Grippe, Pest und Cholera" um 0.15 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4830483