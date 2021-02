Dass Ebay als E-Commerce-Konzern von der Coronapandemie profitiert, ist längst bekannt. Doch mit so guten Quartalszahlen haben wohl nur wenige Anleger gerechnet. Die Aktie schoss gestern nachbörslich mehr als zehn Prozent in die Höhe und scheint die Gewinne heute halten zu können.Der Internet-Shopping-Boom in der Coronakrise verhilft der Online-Handelsplattform Ebay weiter zu glänzenden Geschäften. Das amerikanische Unternehmen hat im vierten Quartal 2020 Umsatz und Gewinn im Jahresvergleich deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...