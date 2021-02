(shareribs.com) New York 04.02.2021 - Die Wahlen in den USA haben dem Cannabissektor massiven Schwung verlieren. Die Erwartungen der Marktteilnehmer sind immens, was die jüngste Übernahme im Sektor deutlich macht. Wie gestern bekannt wurde, wird die in Großbritannien ansässige GW Pharmaceuticals von Jazz Pharmaceuticals übernommen. Jazz Pharma lässt sich die Übernahme von GW Pharma 7,2 Mrd. USD in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...