Die 5G-Welle rollt an. Was bei APPLE im nun startenden Substitutionsprozess beim iPhone in den Quartalszahlen abzulesen war, wird von den ERICSSON-Zahlen untermauert. 13 % Umsatzanstieg, aber insbesondere eine Ausweitung der Bruttomarge um 4 %-Punkte auf 40,6 % hatten die Analysten nicht auf der Rechnung. Das wurde mit fast 8 % Kursplus in einem schwachen Marktumfeld belohnt. Die Story fängt gerade erst an - und das auf einer gesunden Bewertungsbasis.



