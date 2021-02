DGAP-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

EcoGraf Limited: Europäischer Handel und vorgeschlagenes US-Listing der EcoGraf-Aktien



04.02.2021

Europäischer Handel und vorgeschlagenes US-Listing der EcoGraf-Aktien EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder das "Unternehmen") (ASX: EGR, WKN: A2PW0M) freut sich ein Update bezüglich des internationalen Handels und einer Zweitnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol "FMK" zu geben. Die Börsennotierung bietet dem Unternehmen einen wertvollen Zugang zu europäischen Investoren. EcoGraf hat im vergangenen Monat einen Anstieg der Investitionen über die Frankfurter Wertpapierbörse beobachtet, wobei das Verwahrdepot von JP Morgan Nominees für die europäische Handelsplattform von 12,5 % auf über 19,6 % des ausgegebenen Kapitals des Unternehmens angestiegen ist.[1] Diese verstärkte Handelsaktivität wird als Reaktion auf die jüngsten Ankündigungen der EU-Kommission bewertet, welche in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge neue Rechtsvorschriften mit mehr Recycling, Transparenz und Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen vorsehen. Ein solches Bestreben steht in vollständigem Einklang mit den vertikal integrierten Geschäftsbereichen des Unternehmens für umweltfreundliche Batterieanodenmaterialien und Recycling für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte. Ein Ergebnis ist, dass EcoGraf seine Anlegerservices auf Shareholder und Investoren in Europa ausdehnt und noch ein weiteres internationales Engagement für Investoren anstrebt, indem es einen möglichen Handel am "Over the Counter"-Markt (OTC) in den Vereinigten Staaten prüft. Dieser Schritt ist eine Reaktion auf das steigende Interesse von Investoren in den USA an der Elektrofahrzeugbranche und ihrer Lieferkette, das kürzlich durch die Ankündigung von Präsident Biden, die Fahrzeugflotte der US-Regierung durch Elektrofahrzeuge zu ersetzen und die weltweite Umstellung auf Elektrofahrzeuge zu unterstützen, angeregt wurde. Die OTC Markets Group ist eines der größten und bekanntesten Handelsnetzwerke in den USA. Sie besteht aus drei Wertpapierbörsen: OTC Pink, OTCQB und OTCQX. (Weitere Informationen unter: https://www.otcmarkets.com/.) Das Unternehmen prüft derzeit eine doppelte Notierung an der OTCQX, der höchsten Qualitätsstufe, mit elektronischem Handel über die Registrierung bei der Depositary Trust Company (DTC). Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein vertikal integriertes Unternehmen zur Produktion von hochreinem Graphit für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt und ist gegründet auf einem Bekenntnis zu Innovation und Nachhaltigkeit. Die neue hochmoderne Verarbeitungsanlage in Westaustralien wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika herstellen. Dabei wird eine überlegene, ökologisch verantwortungsvolle Reinigungstechnologie angewandt, so dass die Kunden mit einem nachhaltig produzierten, leistungsstarken Batterieanodengraphit beliefert werden. Die Produktionsbasis von Batteriegraphit wird rechtzeitig auch auf zusätzliche Anlagen in Europa und Nordamerika ausgeweitet werden, um den weltweiten Übergang zu sauberen, erneuerbaren Energien in diesem kommenden Jahrzehnt zu unterstützen. Darüber hinaus wird die bahnbrechende Rückgewinnung von Graphit aus recycelten Batterien unter Anwendung des unternehmenseigenen EcoGraf-Reinigungsverfahrens der Recyclingindustrie ermöglichen, Batterieabfälle zu reduzieren und das recycelte Graphit wiederzuverwenden und damit die Lebenszyklus-Effizienz von Batterien zu verbessern. Zur Ergänzung des Geschäftsbereichs Batteriegraphit entwickelt EcoGraf auch den Bereich TanzGraphite Naturflockengraphit, beginnend mit dem Epanko Graphitprojekt, welches zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitungsanlagen für sphärischen Graphit liefern wird und den Kunden eine langfristig gesicherte Versorgung mit hochqualitativen Graphitprodukten für Industrieanwendungen wie zum Beispiel Feuerfestmaterialien, Aufkohlungsmittel und Schmierstoffen verspricht. EcoGraf ist ein einzigartig vertikal integriertes Graphitunternehmen, bereit für die Zukunft sauberer Energie. Ein Video, das die geplante Anlage in einer Modellanimation vorstellt, ist über folgenden Link online abrufbar:

https://www.ecograf.com.au/home-video Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

[1] JP Morgan Nominees hat kein relevantes Interesse an diesen Aktien und handelt ausschließlich als Nominee für die Investoren an der Frankfurter Wertpapierbörse.

