Der Arduboy Nano zeigt, wie klein ein Gaming-Handheld gerade noch sein darf, bevor er unspielbar wird. Spoiler: sehr, sehr klein. Schon seit 2016 verkauft Arduboy miniaturisierte Handheld-Konsolen auf Arduino-Basis. Klein bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die bisherigen Arduboy-Geräte in etwa auf eine Kreditkarte gepasst haben. Mit dem Arduboy Nano geht Macher Kevin Bates aber noch einen Schritt weiter: Der Spiele-Winzling ist weniger als 26 Millimeter hoch und alles in allem kleiner als ein menschlicher Daumen. Der ...

