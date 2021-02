HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - NordLB hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal und einem angehobenen Ausblick von 26,50 auf 31,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Konzern haben einen guten Jahresstart hingelegt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die weiteren Wachstumsaussichten für Halbleiter seien gut und knappe Produktionskapazitäten sorgten aktuell in einigen Abnehmerbranchen, unter anderem im Automobilbau, für Beschaffungsprobleme. Das sehr ambitionierte Bewertungsniveau allerdings du?rfte anfällig für Korrekturen sein./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / 14:49 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2021 / 14:55 / MEZ





ISIN: DE0006231004

