Eine kürzlich erschienene unabhängige Publikation in einer Fachzeitschrift der Nature Group hat weiter bestätigt, dass Carrageenan das Virus SARS-CoV-2 inaktiviert. Es wurde eine handelsübliche Mischung aus lambda- und Iota-Carrageen verwendet und konnte gezeigt werden, dass es SARS-CoV-2 in der Zellkultur inaktivieren kann. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass Carrageen vor einer Influenza-A-Virusinfektion in vivo schützen kann. Dies steht laut Marinomed im Einklang mit früheren eigenen Ergebnissen und anderen unabhängigen Studien und würde unterstützen, dass Carragelose ein wirksames Instrument zur Bekämpfung der anhaltenden Pandemie sein könnte. Anmerkung: Carragelose ist ein sulfatiertes Polymer aus der Rotalge mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...