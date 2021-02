NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ExxonMobil nach den vorgelegten Zahlen zum vierten Quartal von 54 auf 55 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der Telefonkonferenz sei er noch zuversichtlicher, nachdem der Ölkonzern für mehr Klarheit bezüglich seiner Kapitalverwendungsstrategie gesorgt habe, schrieb Analyst Neil Mehta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem verwies er auf die vom Konzern betonte Flexibilität bei den Investitionsausgaben./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / 23:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US30231G1022

