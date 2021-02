Vor einer Woche erreichte der Hype rund um die Gamestop-Aktie (ISIN: US36467W1099; WKN: A0HGDX) auf einem Kursniveau von 483 US-Dollar seinen Höhepunkt. Anleger, die auf diesem Niveau aufgrund euphorischer Meldungen und eines rasanten Kursanstiegs von mehreren tausend Prozent eingestiegen sind, mussten mittlerweile einen Verlust von rund 80 % verbuchen, was selbst an den derzeit extrem volatilen Aktienmärkten nur extrem schwer wieder aufzuholen ist.Auch wenn der Titel nun optisch günstiger erscheint, so möchten wir dringend von einem Engagement bei dem Anteilschein des kriselnden Unternehmens abraten, da das Papier noch immer extrem überbewertet ist. So taxieren die acht Analysten, welche die Aktie von Gamestop covern, ihr mittleres Kursziel auf lediglich 13,44 US-Dollar, was angesichts des extrem schwierigen Marktumfeldes der Firma, sowie den mangelnden Zukunftsperspektiven keinesfalls zu konservativ erscheint.

