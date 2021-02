DJ XETRA-SCHLUSS/DAX steigt über 14.000 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach oben. Nachdem der DAX zunächst um die Marke von 14.000 Punkten gependelt hatte, schloss er 0,9 Prozent höher bei 14.060 Punkten. Dabei half im späten Handel die freundlich tendierende Wall Street. Aber auch ein schwächerer Euro stützte, denn er wird als positiv für die exportabhängige deutsche Wirtschaft gewertet. Die Gemeinschaftswährung fiel unter 1,20 Dollar. Ansonsten lieferte die Berichtssaison einige Überraschungen, wobei die positiven überwogen. Ungewiss bleibt, wie sehr die Corona-Pandemie in den kommenden Wochen noch das öffentliche Leben einschränkt und Lockdowns die konjunkturelle Erholung weiter ins Jahr verschieben.

Bayer einigt sich über Verfahren für künftige Glyphosat-Klagen

Im DAX stellte die Aktie von Bayer mit einem Plus von 5,3 Prozent den größten Gewinner. Mit dem eingereichten Vergleichsvorschlag für die Behandlung zukünftiger Glyphosat-Klagen erreichte Bayer einen wichtigen Meilenstein, wie die DZ Bank betonte. Bis zum endgültigen Abschluss der Vergleichsverhandlungen über anhängige und zukünftige Glyphosat-Klagen werde auf Bayer aber ein temporärer Glyphosat-Risikoabschlag von 20 Milliarden Euro lasten. Eine Serie von Hochstufungen durch Analysten gab es bei Daimler (plus 2,1 Prozent), nachdem der Konzern am Vortag angekündigt hatte, die Lkw- und Bussparte an die Börse zu bringen.

Die Deutsche Bank (minus 0,3 Prozent) meldete einen soliden Gewinn für das Gesamtjahr, was vor allem der starken Investmentbank und niedrigeren Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite zu verdanken war. Trotz der Pandemie hat das Management mit Blick auf den Konzernumbau etwas mehr geliefert als angekündigt. Positiv beurteilten die Analysten der UBS das Zahlenwerk der Vermögensverwalter DWS, die Aktie legte um 6,3 Prozent zu. Knapp behauptet ging die Commerzbank nach Zahlen aus dem Handel.

Auch der Geschäftsbericht von Infineon wurden von den Analysten mehrheitlich gelobt, am Nachmittag setzten dann Gewinnmitnahmen ein, die Aktie schloss 0,7 Prozent leichter. Die vorläufigen Zahlen von Cancom (plus 4,9 Prozent) für das vierte Quartal 2020 wurden von Jefferies als sehr gut eingestuft. Für die Aktie von Compugroup ging um 6,8 Prozent nach unten. Die Zahlen lagen in etwa in der Mitte der prognostizierten Spanne, aber schwächer als vom Konsens der Analysten erwartet.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 83,9 (Vortag: 82,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,96 (Vortag: 3,84) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner und 14 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.060,29 +0,91% +2,49% DAX-Future 14.047,00 +0,94% +2,85% XDAX 14.056,95 +0,66% +2,84% MDAX 32.361,06 +0,52% +5,08% TecDAX 3.503,43 +0,22% +9,05% SDAX 15.705,87 +0,19% +6,37% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,27 -11 ===

