Der DAX springt über die 14.000-Punkte-Marke, nachdem am Nachmittag Gerüchte um das 1,9 Billionen USD schwere US-Konjunkturpaket die Runde machten. Die Demokraten wollen diese Stimulusmaßnahme mit oder ohne die Republikaner durchboxen. Der Dow-Jones Index lässt sich nicht lange bitten und geht sofort steil nach Norden. Anleger an den Börsen, so der heutige Wunsch, wollen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...