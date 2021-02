Was meint Thomas Rappold, Deutschlands Nr. 1-Experte für Plattform-Unternehmen, zu Auto1? Wie viel geht da noch mit der Platform Economy von Auto1?Mit einer Bewertung von 12 Milliarden Euro ist Auto1 der größte Börsengang in Deutschland seit dem Jahr 2019. Die beiden Gründer Christian Bertermann und Hakan Koç - die das Unternehmen 2012 in Leben riefen - werden durch den Gang aufs Parkett zu Milliardären. ...

