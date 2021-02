In einem freundlichen Marktumfeld legte die Ballard-Power-Aktie am Donnerstag kräftig zu und markierte dabei ein neues Kaufsignal. Gelingt es, die Kursgewinne zu halten, könnte dies der Startschuss für eine neue Kursrallye des kanadischen Brennstoffzellenherstellers sein. Diese Marken sind jetzt wichtig. Neben Plug Power und FuelCell Engergy fliegt auch die Ballard-Power-Aktie am heutigen Handelstag wieder. Zeitweise legten die Papiere um 4,9 Prozent auf 38,87 Dollar zu und markierten damit ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...