DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.642,12 +0,90% +2,52% Stoxx50 3.173,64 +0,49% +2,10% DAX 14.060,29 +0,91% +2,49% FTSE 6.501,18 -0,10% +0,73% CAC 5.608,54 +0,82% +1,03% DJIA 30.966,48 +0,79% +1,18% S&P-500 3.858,56 +0,74% +2,73% Nasdaq-Comp. 13.717,37 +0,78% +6,43% Nasdaq-100 13.487,81 +0,64% +4,65% Nikkei-225 28.341,95 -1,06% +3,27% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,29 -9

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,16 55,69 +0,8% 0,47 +15,5% Brent/ICE 58,71 58,46 +0,4% 0,25 +13,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.789,50 1.833,80 -2,4% -44,30 -5,7% Silber (Spot) 26,13 26,93 -2,9% -0,79 -1,0% Platin (Spot) 1.099,58 1.106,15 -0,6% -6,58 +2,7% Kupfer-Future 3,55 3,57 -0,5% -0,02 +0,8%

Die Ölpreise profitieren weiter von Fördermengenkürzungen der Opec+-Länder und von dem am Mittwoch gemeldeten Rückgang der US-Rohölvorräte.

Auf dem Goldpreis lasten derweil der festere Dollar und die gestiegenen US-Anleiherenditen. Letztere schmälern die Attraktivität des zinslos gehaltenen Edelmetalls.

FINANZMARKT USA

Nach der Verschnaufpause zur Wochenmitte geht es an den US-Börsen am Donnerstag wieder aufwärts. Es stützen die Hoffnungen auf eine Erholung der Wirtschaft, genährt auch durch die Zulassung neuer Impfstoffe gegen das Coronavirus. Dazu kommt die Erwartung eines neuen US-Konjunkturpakets. Auf der anderen Seite stehen die weiter hohen Infektionszahlen. Auch gibt es Befürchtungen, dass die vorhandenen Impfstoffe weniger wirksam gegen neue Mutanten des Virus sein könnten. Vor allem aber gibt die Berichtssaison den Takt vor. Neue US-Konjunkturdaten enthalten Licht und Schatten. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging in der Vorwoche überraschend deutlich zurück, was vorsichtig optimistisch stimmt für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag. Die Produktion schrumpfte im vierten Quartal des vergangenen Jahres stärker als erwartet. Dagegen verzeichnete die US-Industrie im Dezember einen unerwartet deutlichen Anstieg der Auftragseingänge. Besonders gut kommen Zahlen und Ausblick von Ebay (+5,3 Prozent) an. Überraschend gut hat auch Paypal (+5,6 Prozent) abgeschnitten. Die Aktie von Qualcomm gibt hingegen um 8,8 Prozent nach, trotz eines optimistischen Ausblicks. Beobachter vermuten, dass hier Gewinne mitgenommen werden. Die Merck-Aktie zeigt sich in Reaktion auf die Zahlen des Pharmakonzerns 1,9 Prozent schwächer, Philip Morris legen um 3,0 Prozent zu und ICE tendieren 0,5 Prozent schwächer. Nach Börsenschluss folgen T-Mobile US, Ford und News Corp. Daneben steht ein Börsengang auf der Agenda: Die Aktien des Berliner Spezialchemieunternehmens Atotech haben am Donnerstag ihr Debüt an der New Yorker Börse gefeiert. Der erste Kurs lag mit 17 Dollar auf dem Niveau des Ausgabepreises. Aktuell notieren die Titel bei 17,75 Dollar.

Staatsanleihen sind erneut nicht gefragt. Die Zehnjahresrendite steht kaum verändert bei 1,14 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:01 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Als stützend wurden die insgesamt positiv aufgenommenen Geschäftszahlen der Unternehmen genannt. Am Nachmittag half dann noch die freundlich tendierende Wall Street. Unterstützung kam zudem vom schwächeren Euro. Deutsche Bank schlossen nach Zahlenausweis etwas leichter, nachdem dieser auf der Ergebnisseite besser als erwartet ausgefallen war. Allerdings wies die Citigroup darauf hin, dass dies nur auf geringere Rückstellungen zurückzuführen sei. Die Analysten bemängeln zudem die fehlenden Details zum Ausblick. Die Commerzbank-Aktie ging nach Zahlenvorlage knapp behauptet aus dem Handel, die Bank hatte einen Milliardenverlust ausgewiesen. Die Titel der Deutsche-Bank-Tochter DWS stiegen deutlich um 6,3 Prozent. Im Handel wurden die Mittelzuflüsse beim Vermögensverwalter positiv kommentiert. Im DAX stellte die Aktie von Bayer mit einem Plus von 5,3 Prozent den größten Gewinner. Mit dem eingereichten Vergleichsvorschlag für die Behandlung zukünftiger Glyphosat-Klagen erreichte Bayer einen wichtigen Meilenstein, wie die DZ Bank betonte. Eine Serie von Hochstufungen durch Analysten gab es bei Daimler (plus 2,1 Prozent), nachdem der Konzern am Vortag angekündigt hatte, die Lkw- und Bussparte an die Börse zu bringen. Der Berliner Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 Group hat ein fulminantes Börsendebüt gefeiert. Mit 53 Euro notierte der Kurs zum Ende des Xetra-Handels satte 39,5 Prozent über dem Ausgabepreis von 38 Euro. Besser als erhofft ist es im ersten Quartal für Infineon gelaufen, am Nachmittag drückten Gewinnmitnahmen den Kurs 0,7 Prozent ins Minus. Unilever notierten dagegen mit minus 5,7 Prozent in Amsterdam sehr schwach. "Der Nettogewinn enttäuscht", sagte ein Händler. Dassault gewannen nach Zahlenvorlage 6 Prozent. Diese ist nach Einschätzung der Citigroup etwas besser als erwartet ausgefallen. Kräftig abwärts um 13,6 Prozent ging es in Amsterdam mit Tomtom. Das schwache vierte Quartal wurde dem Hersteller von Navigationssystemen angekreidet. Aber auch der Ausblick sei schwächer als ohnehin befürchtet ausgefallen, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:28 Uhr Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1965 -0,57% 1,2014 1,2024 -2,0% EUR/JPY 126,18 -0,18% 126,36 126,31 +0,1% EUR/CHF 1,0813 -0,06% 1,0814 1,0810 +0,0% EUR/GBP 0,8758 -0,70% 0,8831 0,8807 -1,9% USD/JPY 105,46 +0,41% 105,17 105,05 +2,1% GBP/USD 1,3662 +0,12% 1,3604 1,3653 -0,0% USD/CNH (Offshore) 6,4760 +0,25% 6,4627 6,4614 -0,4% Bitcoin BTC/USD 37.023,99 -0,81% 38.062,25 36.729,25 +27,5%

Der Euro rutschte erstmals seit November vergangenen Jahres unter 1,20 Dollar. Devisenanalystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank verweist auf die Inflationsdaten der Eurozone am Vortag. Diese hätten zwar deutlich nach oben überrascht, Zinssenkungen oder andere expansive Maßnahmen durch die EZB seien aber keinesfalls vom Tisch. Denn der deutliche Anstieg der Verbraucherpreisinflation und der Kerninflation sei Sonderfaktoren geschuldet, der unterliegende Preisauftrieb bleibe dagegen schwach.

Die Expertin betont, dass die Argumente für einen schwächeren Dollar eigentlich weiter Bestand hätten. Denn die US-Notenbank habe klar gemacht, dass sie lange an ihrer expansiven Geldpolitik festhalten werde. Kurzfristig dürfte für den Devisenmarkt aber wohl entscheidender sein, dass es in den USA in Bezug auf die Impfkampagne und auch auf die konjunkturelle Erholung im Moment einfach besser aussehe.

Das britische Pfund zieht deutlich an nach der Entscheidung der Bank of England (BoE), die Zinsen wie auch das Anleihekaufprogramm unverändert zu lassen. Ökonomen hatten zuvor nicht ausgeschlossen, dass es eine Erhöhung des Kaufprogramms geben könnte. In der Spitze ging es bis auf knapp 1,37 Dollar nach oben. Im Tagestief kurz vor Bekanntgabe des Zinsentscheids kostete das Pfund 1,3566 Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Aktienmärkten in Ostasien und Australien haben am Donnerstag nach drei Tagen mit Kursgewinnen moderate Gewinnmitnahmen die Richtung vorgegeben. Davon betroffen waren vor allem Technologieaktien. Bei den Einzelwerten machte die Berichtssaison die Kurse. Sony sprangen in Tokio gegen den schwächeren Markt um 9,5 Prozent nach oben. Sony hat im dritten Geschäftsquartal dank eines starken Geschäfts im Spiele- und Elektronikbereich den Gewinn um knapp drei Drittel gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Zudem erhöhte das Unternehmen den Ausblick. Für die Aktie des Seifenherstellers Kao ging es dagegen um über 8 Prozent abwärts, nachdem der Nettogewinn im vierten Quartal die Markterwartungen verfehlt hatte. Die Schwäche der Technologiewerte in Hongkong sahen Teilnehmer auch im Zusammenhang mit dem am Freitag anstehenden Börsengang von Kuaishou, für das Investoren möglicherweise Platz in den Portfolios machten. Das Unternehmen hat eine App für Kurzvideos und Livestreaming entwickelt. Im Späthandel lagen Xiaomi 4,8 Prozent zurück, Meituan um 2,5 Prozent. Die Schwergewichte Alibaba und Tencent legten dagegen etwas zu. Für die Aktie des Kosmetik-Unternehmens Amorepacific ging es nach einem positiven Gewinnausblick in Seoul um 1,8 Prozent aufwärts. Kia trotzten dem Abwärtstrend des Marktes und legten um 0,4 Prozent noch etwas weiter zu. Hier stützte weiter die Spekulation über eine Kooperation mit Apple zum Bau eines Apple-Autos. Hyundai Heavy Industries hatte zwar schwache Quartalszahlen vorgelegt, kam aber mit seinem Ausblick gut an. Der Kurs legte um 1 Prozent zu.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Infineon: Problem der Knappheit bei Chips für Autobranche bleibt

