Die 14.000 im DAX ist geschafft. Vor allem die Daimler zieht weiter an. Dagegen scheint der Druck bei Fresenius und FMC nur schwer abzunehmen. Erfahren Sie weitere Themen des Tages im LS-X-Marktbericht. DAX hält seine Monatstendenz Die Rallye im DAX setzte sich auch am Donnerstag fort. Diesmal nicht mit einer Kurslücke zum Handelsstart aber doch stark fokussiert auf die runde Marke von 14.000 Punkten. Dies war bereits am Morgen zu erkennen, wie Ingmar ...

