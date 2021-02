Köln. (ots) - Der Präsident des Arbeitgeberverbandes NRW, Arndt Kirchhoff, hat deutliche Kritik an der Verwaltung in der Corona-Pandemie geübt. "Dass die Gesundheitsämter auch rund ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie immer noch nicht flächendeckend digitalisiert und vernetzt sind, ist bitterer Ausweis des aktuellen Standes der Digitalisierung im Öffentlichen Sektor", sagte Kirchhoff dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Die Ergänzung der Corona-App im Dezember um ein händisches Tagebuch ohne digitale Schnittstelle zu den Gesundheitsämtern sei "nahezu grotesk". Der Datenschutz dürfe in dieser Lage nicht vor den Gesundheitsschutz gestellt werden. Neben einer App zur Nachverfolgung der Infektionsketten forderte Kirchhoff, Inhaber eines Automobilzulieferunternehmens, baldige Lockerungen des Lockdowns. "Wir alle brauchen dringend Perspektiven. Es ist gut, dass die Politik nun endlich eine Exit-Strategie erarbeiten will", sagte Arndt Kirchhoff der Zeitung.



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/4830596

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de