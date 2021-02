Ein Blick auf den Chart des DAX zeigt, dass dieser sich anscheinend so aus seinem Kursloch der vergangenen Woche herausgerobbt hat, wie er hineingerutscht ist. Damit steht er nun wieder kurz unter seinem Allzeithoch vom 08. Januar 2021, was bei 14.132 Punkten liegt. Heute legte der DAX erst einmal 1126 Punkte auf 14.059 Punkte zu.In den USA liegt der Dow Jones Industrial ebenfalls höher und steigt derzeit 275 Punkte oder 0,9 % auf 30.008 Punkte.Bei den Einzelwerten war der große Gewinner im DAX heute die Aktie von Bayer (DE000BAY0017), die zum Handelsschluss 4,83 % höher bei 54,01 Euro schloss. Charttechnisch hat der Leverkusener Pharmariese nun gute Chancen, einen wichtigen Widerstand bei 54,00 Euro zu knacken. Auslöser der kleinen Rallye waren Nachrichten in Bezug auf die Glyphosat-Klagen von Klägern in den USA. Am Vorabend hatte der Konzern mitgeteilt, dass man in den Verhandlungen wegen angeblicher Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup einen Durchbruch erzielt habe.

