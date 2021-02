DGAP-Ad-hoc: SunMirror AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung

SunMirror AG: SunMirror AG erhält Absichtserklärung von Barracuda Group Ltd. zur Zeichnung der Kapitalerhöhung im Volumen von CHF 70 Mio.



04.02.2021 / 20:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)



SunMirror AG erhält Absichtserklärung von Barracuda Group Ltd. zur Zeichnung der Kapitalerhöhung im Volumen von CHF 70 Mio. ZUG, Schweiz; 4. Februar 2021 - Die SunMirror AG ("SunMirror"; XETRA Wien: ROR1; ISIN CH0396131929), die sich als Bergbau- und Explorationsunternehmen auf Bodenschätze wie Gold, Lithium und andere Metalle und Mineralien spezialisiert hat, gibt bekannt, heute eine Absichtserklärung (Letter of Intent) zur Zeichnung von neuen Aktien im Rahmen der neulich vermeldeten Barkapitalerhöhung von der Barracuda Group Limited ("Barracuda") erhalten zu haben. Barracuda beabsichtigt, im Rahmen einer Privatplatzierung 1.000.000 neue Aktien zum Preis von je CHF 70 aus der am 07.01.2021 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre beschlossenen Kapitalerhöhung zu zeichnen. Mit der Realisierung der Zeichnung wäre die beschlossene Kapitalerhöhung im Volumen von CHF 70 Mio. vollständig platziert. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Erläuterungsteil



SunMirror plant mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung den Ausbau ihres Portfolios sowie der geschäftlichen Aktivitäten in Tier-one Jurisdiktionen. Dazu gehören auch Europa und Australien, wo SunMirror Schürf- und Bergbaurechte für aussichtsreiche Projekte hält. Die Opus Capital Switzerland AG fungiert bei der Kapitalerhöhung als Lead Advisor und wurde unter anderem mit der Strukturierung der Transaktion beauftragt. Zusätzlich fungierte die Gesellschaft als Arrangeur der Transaktion. Dr. Heinz Rudolf Kubli, Verwaltungsrat der SunMirror AG, kommentiert: 'Wir freuen uns sehr, mit Barracuda wohl einen erfahrenen strategischen Investor an unsere Seite zu bekommen, der unser zukünftiges Unternehmenswachstum begleiten möchte. Gemeinsam mit Barracuda könnten wir zusätzliche Marktopportunitäten nutzen. Getrieben vor allem durch die Elektromobilität und den weltweiten massiven Ausbau von Energiespeichern sehen wir eine gesteigerte Nachfrage nach Rohstoffen der Batterieindustrie, die wir gemeinsam mit Barracuda gewinnen und vermarkten wollen.' Über die SunMirror AG

SunMirror ist eine Holdinggesellschaft für natürliche Ressourcen mit einem strategischen Fokus auf Gold und andere kritische Rohstoffe - jene Metalle und Mineralien, die die Nachfrage nach nachhaltiger Technologie der nächsten Generation antreiben. Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) sind an der Wiener Börse (Ticker: ROR1) sowie an der Börse Düsseldorf notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunmirror.com.

Über die Opus Gruppe

Opus Capital Switzerland AG und Opus Capital Asset Management AG ('Opus Gruppe') haben sich darauf spezialisiert, Unternehmen der nächsten Generation an den Markt zu bringen, indem sie umfassende Branchenkenntnisse mit einem der führenden unabhängigen Finanzdienstleistungsunternehmen der Schweiz kombinieren. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.opus-capital.ch.

Über Barracuda

Die Barracuda Group Limited zählt zu den führenden Plattformen für Basismetalle und unabwendbare Metalle zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien. Die Gesellschaft erwirbt Explorations- und Produktionsanlagen für Edel- und Batteriemetalle wie Gold, Kupfer, Nickel, Kobalt und Mangan und verfügt über aussichtsreiche Beteiligungen an Unternehmen mit signifikanten Reserven und Upside-Potenzialen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.barracuda-resources.com Pressekontakt

