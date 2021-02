DJ PTA-Adhoc: GxP German Properties AG: Information vom Großaktionär

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta043/04.02.2021/19:55) - Die Summit Properties Limited, Guernsey, hat heute mitgeteilt, dass sie derzeit strategische Optionen in Bezug auf ihre Beteiligungen an deutschen Tochtergesellschaften diskutiert, die zu einem Verkauf bestimmter Tochtergesellschaften an einen internationalen Investor führen können. Zu diesen Tochtergesellschaften der Summit Properties Limited gehört auch die GxP German Properties AG.

Aussender: GxP German Properties AG Adresse: Oudenarder Str. 16, 13347 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Itay Barlev Tel.: +49 30 2639144 40 E-Mail: info@gxpag.com Website: www.gxpag.com

ISIN(s): DE000A2E4L00 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf

February 04, 2021 13:55 ET (18:55 GMT)