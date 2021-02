DGAP-Ad-hoc: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien

TLG IMMOBILIEN AG ERNENNT VORSTANDSVORSITZENDEN



04.02.2021 / 20:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

NICHT ZUR WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) TLG IMMOBILIEN AG ERNENNT VORSTANDSVORSITZENDEN Berlin, 4. Februar 2021 - Der Aufsichtsrat der TLG IMMOBILIEN AG (das "Unternehmen") (ISIN DE000A12B8Z4 / WKN A12B8Z) bestellt mit Wirkung zum 10. Februar 2021 Herrn Roy Vishnovizki zum neuen Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden (CEO) des Unternehmens. Herr Vishnovizki war in den letzten 7 Jahren in verschiedenen Führungspositionen im Immobiliengeschäft tätig. Er begann seine Karriere als Manager bei Ernst & Young im Immobilienmarkt. Herr Vishnovizki ist ein Certified Public Accountant (CPA) und hat einen BA in Finanzen und Verwaltung. Kontakt:

Armin Heidenreich

TLG Immobilien AG

General Counsel

Hausvogteiplatz 12

10117 Berlin

Phone: +49 30 2470 6343

E-Mail: armin.heidenreich@tlg.de 04.02.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

