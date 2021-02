SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio arbeitet mit lokalen chinesischen Behörden zusammen, um einen Industriepark in Hefei für EVs und andere Unternehmen zu errichten. Nio Ltd. (NYSE: NIO) hatte im letzten Jahr von den Behörden in der chinesischen Stadt Hefei eine Finanzspritze...

Den vollständigen Artikel lesen ...