WASHINGTON (dpa-AFX) - Der neue US-Präsident Joe Biden will in der Außenpolitik wieder verstärkt auf Diplomatie setzen. "Amerika ist zurück. Die Diplomatie ist zurück", sagte Biden am Donnerstag vor Mitarbeitern des Außenministeriums in Washington. "Wir werden unsere Bündnisse wieder aufbauen." Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hatte in den vier Jahren seiner Amtszeit internationale Verbündete verprellt.

Biden versprach, gemeinsam mit internationalen Partnern würden sich die USA den großen Herausforderungen wie der Eindämmung der Pandemie und der Bekämpfung des Klimawandels stellen. Die Vereinigten Staaten würden auch "wieder weltweit für Demokratie und Menschenrechte eintreten". Der Präsident wollte noch am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) seine erste Rede zur Außenpolitik seit seinem Amtsantritt im Januar halten./jbz/DP/he