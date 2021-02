Die Team-Kommunikationslösung Rocketchat gibt den Erhalt einer massiven Finanzspritze bekannt. Das Geld soll für Wachstum und neue Features genutzt werden. 19 Millionen US-Dollar hat sich das Startup Rocketchat mit der gleichnamigen Slack-Alternative gesichert. Damit soll vorrangig Wachstum in Form der Neukundengewinnung finanziert werden. Ebenso will das Unternehmen in neue Features, vor allem Sicherheitsfunktionen investieren. So soll ein Weg gefunden werden, die App über verteilte Blockchain-Netze zu verwenden. Rocketchat will wachsen Aber auch ...

