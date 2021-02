Die Anzeichen verdichten sich, dass es eine politische Reaktion auf den Ansturm von Privatinvestoren auf besonders stark leerverkaufte Aktien geben wird. Denn zwar hält sich die neue Finanzministerin Yellen noch mit einer Bewertung zurück und verweist darauf, dass man zunächst verstehen müsse, was passiert sei, bevor man Maßnahmen ergreife. Aber damit sagt sie eigentlich bereits, dass man Maßnahmen ergreifen will, aber nur noch nicht entschieden hat, welche. Dazu dürfte das heutige Treffen von Yellen mit den Chefs von SEC, der FED, der CFTC und der FED von New York beitragen.Unterdessen lassen die betreffenden Aktien weiter Luft ab. So gibt AMC Entertainment (US00165C1045) derzeit 19,06 % auf 7,26 Dollar ab, während Gamestop (US36467W1099) sogar um 35,49 % auf 59,61 Dollar abschmiert.

