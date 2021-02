First Majestic Silver (AG): hoher Short-Float-Anteil könnte zu Short Squeeze führen! >>> PULLBACK SETUP <<<

Mögliche Kursexplosion bei der Aktie der kanadischen Silbermine First Majesctic Silver (AG)

Symbol: AG ISIN: CA32076V1031

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie korrelierte im vergangenen Halbjahr zu weiten Teilen mit den Silbernotierungen und erreichte dabei ein Plus von über 24 Prozent. In der letzten Woche stieg der Kurs extrem stark zu einem neuen Pivot-Hoch und kehrte in den letzten Tagen zum 20er-EMA zurück. Als ideale Unterstützung bietet sich darüber hinaus die Kurslücke der vorigen Woche an.

Chart vom 03.02.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 15.28 EUR











Meine Expertenmeinung zu AG



Meinung: Das im Jahre 2002 gegründete Unternehmen fördert neben Silber auch Gold aus Minen, die sich allesamt in Mexiko befinden. Auffällig ist der nach wie vor hohe Short-Float-Anteil von 23.38 Prozent. Dies bedeutet, dass ein großer der Aktien leerverkauft wurde. Falls der Kurs jetzt rasch ansteigt, sehen sich die Leerverkäufer - möglicherweise in Panik - gezwungen, zu höheren Preisen Deckungskäufe zu tätigen. Dies kann wiederum die Preissteigerungen beschleunigen und zu einem sogenannten Short Squeeze führen. Es gab Gerüchte, dass die letzten Kursanstiege die Folge der Manipulation in Form von Absprachen auf sozialen Medien seien. Ob dies tatsächlich im geschilderten Ausmaß zutreffen kann - es war ja auch der Silberpreis selbst betroffen - darf angezweifelt werden.

Mögliches Setup Wir halten auch beim Silber einen erneuten Preisanstieg für möglich und positionieren uns mit dem Long Setup in der kanadischen Silberaktie etwas abseits des schon recht lange gestiegenen US-Gesamtmarktes.

Aussicht: BULLISCH

