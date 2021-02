Neuvorstellung: Diese Pharma-Firma ist eine Top-Wette!

Anzeige / Werbung

Laut einer Studie sind psychische Erkrankungen wie Depressionen, Burn-out und posttraumatisches Belastungssyndrom die häufigste Ursache für Berufsunfähigkeit in Deutschland. Neue Medikamente versprechen Heilung!

Absatzmärkte mit enormer Marktchance machen dieses IPO zu einer Top-Wette

Herstellung von Psilocybin in bester GMP-Qualität ("Good Manufacturing Practice") zu viel günstigeren Preisen als die gesamte Konkurrenz

Schaffung eines beispiellosen IP-Portfolios mit innovativen neuen psychedelischen Medikamenten

Pipeline neuer, patentierbarer psychedelischer Wirkstoffkandidaten mit verbesserter Wirksamkeit und reduzierter Toxizität

Jederzeit könnte Big Pharma oder einer der Konkurrenten hier zugreifen!

Liebe Leserinnen und Leser,

psychische Erkrankungen wie Depressionen, Burn-out und posttraumatisches Belastungssyndrom (PTBS) haben in den letzten zehn Jahren für die Arbeitswelt erheblich an Bedeutung zugenommen.

Anders als noch in den frühen 2000er Jahren, in denen Arbeitslose überproportional von psychischen Diagnosen betroffen waren, sind es im letzten Jahrzehnt die Berufstätigen, bei denen psychisch bedingte Fehlzeiten auffällig zunehmen.

Laut AOK hat die Zahl der Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen (AU-Fälle) bis 2016 um mehr als 50 Prozent und die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage (AU-Tage) um knapp 80 Prozent zugenommen. Auch die Berichte der anderen Kassen weisen ähnliche Zahlen aus!

Seit 1997 hat sich die Zahl der Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen sogar verdreifacht!

Quelle: DAK Psychoreport, Statista

Laut einer Studie der Swiss Life sind Burnout, Depression, Angststörungen und andere psychische Erkrankungen die häufigste Ursache für Berufsunfähigkeit in Deutschland. Weit mehr als ein Drittel (37 Prozent) ist eine psychische Erkrankung Ursache des vorzeitigen Ausscheidens aus dem Arbeitsleben.

Quelle: Studie "Psychische Störungen in der Allgemeinbevölkerung", Springer Verlag und Statista

Und die Corona Pandemie wird diesen Trend leider noch enorm verschärfen, da sie viele Menschen vor große Herausforderungen stellt. Soziale Kontakte sind auf ein Minimum beschränkt, viele Erwerbstätige müssen in Kurzarbeit gehen oder haben ihren Job verloren und die Zukunft ist ungewiss.

Ein Ende ist zurzeit auch noch nicht absehbar, so dass schnellstmöglich neue Therapieformen und Medikamente zur Linderung und Heilung dieser Erkrankungen gefunden werden muss.

Die gängigsten Medikamente sind meist Psychopharmaka, die erhebliche Nebenwirkungen und Abhängigkeiten hervorrufen können. Damit lindert man zwar vielleicht den Schmerz auf der einen Seite, doch schafft neue "Baustellen" auf einer anderen.

Eine wahre Revolution, ganz ohne Nebenwirkungen und dazu noch aus der Natur versprechen Medikamente der neuesten Generation! Diese Medikamente 2.0 basieren auf psychedelischen Wirkstoffen und sind die neue Wunderwaffe am Bio-Pharmaka Himmel!

Natürlich wollen viele neue, aber auch etablierte Pharmakonzerne ein Stück vom riesigen Kuchen abhaben und daher kann es für den Laien ganz schnell ziemlich unübersichtlich werden! Meist fehlt die Zeit und/oder die Erfahrung des Privatanlegers sich jedes einzelne Unternehmen genau anzusehen, um Management, Produkte und Entwicklungspipeline beurteilen zu können.

Immer mehr Anleger vertrauen daher auf die weitreichende Expertise der Biotechradar Redaktion! Die vergangenen Neuvorstellungen haben bereits beeindruckend performt!

Heute haben stellen wir Ihnen eine neue Biotech-Perle vor, die wahrlich das Zeug zur nächsten Kursrakete in Ihrem Depot hat:

Mindset Pharma Inc.

(WKN: A2QK93; Ticker: MSET)

Mindset Pharma (WKN: A2QK93; Ticker: MSET), ist ein Arzneimittel- Entwickler, der sich auf die Bereitstellung neuartiger und patentierbarer psychedelischer Wirkstoffe für die Behandlung neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen konzentriert.

Das Unternehmen wurde von weltweit anerkannten Experten für Arzneimittelentwicklung und medizinischer Chemie gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada. Es stellt eine proprietäre Bibliothek von transformativem psychedelischem geistigem Eigentum zusammen, das entwickelt wurde, um chronische neuropsychiatrische Störungen effizient und sicher zu behandeln.

Bis zu 25% der Menschen sind im Laufe Ihres Lebens betroffen

Wussten Sie, dass einer von 4 Menschen auf der Welt im Laufe seines Lebens von psychischen oder neurologischen Störungen betroffen sein wird, womit sie weltweit eine der Hauptursachen für Krankheiten und Behinderungen darstellen?

Bei fast unglaublichen 20% aller Erwachsenen in den USA wurden 2017 eine Depression diagnostiziert und ca. 37 Millionen Amerikaner über 18 Jahren waren 2018 in psychiatrischer Behandlung.

Riesiger Markt für Psychopharmaka-Alternativen entsteht

Meist werden die Patienten mit der Chemiekeule Psychopharmaka behandelt, die erhebliche Nebenwirkungen mit sich bringen kann. Man schätzt, dass diese Opioid-Krise die US-Wirtschaft schätzungsweise über 500 Milliarden Dollar pro Jahr kostet!

Daher ist es mehr als offensichtlich, dass die bestehenden Behandlungen nicht gut funktionieren und neue innovative Lösungen benötigt werden!

Revolution im Pharma-Sektor durch neue Medikamente

Das Zauberwort heißt "Medikamente der zweiten Generation"! Mehr und mehr Forscher und Aufsichtsbehörden bilden einen positiven Konsens über die Wirksamkeit von Psychedelika bei der Behandlung neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen. Klinische Studien schreiten voran und es ist sehr wahrscheinlich, dass Psychedelika in naher Zukunft für den medizinischen Gebrauch zugelassen werden.

Die US-amerikanische Zulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA) hat Psilocybin, dem halluzinogen wirkenden Stoff in den so genannten Zauberpilzen, unlängst den Status einer »Breakthrough Therapy« für Depressionen zuerkannt, denn Britische Forscher hatten in Studien aus den Jahren 2016 und 2018 gezeigt, dass eine zweimalige Gabe von Psilocybin im Abstand weniger Tage Depressionen erheblich lindern kann.

Bei fast der Hälfte der Patienten verschwanden die Symptome für drei bis sechs Monate. Je intensiver die psychedelische Wirkung war, umso stärker war der Effekt. Man vermutet, dass Psilocybin zu einer Art »Reset« im Gehirn führte.

Und hier liegt die absolute Stärke von Mindset Pharma (WKN: A2QK93; Ticker: MSET), da es innovative medizinische Chemie anwendet, um eine Pipeline neuer, patentierbarer psychedelischer Wirkstoffkandidaten mit verbesserter Wirksamkeit und reduzierter Toxizität zu schaffen! Ziel ist die Schaffung eines IP-Portfolios von innovativen neuen psychedelischen Medikamenten, die die klinische Forschung zu klassischen psychedelischen Medikamenten nutzen kann.

Was Ihnen Mindset Pharma bietet, zeigen bisherige Meilensteine

4 angemeldete Patente auf neuartige chemische Strukturen und Syntheseverfahren;

50 synthetisierte Verbindungen und Durchführung von Funktionstests, die die Potenz und Wirksamkeit zeigen;

Ein Syntheseverfahren für Psilocybin, das deutliche Vorteile gegenüber bekannten Verfahren zeigt;

Beauftragung eines kanadischen CROs für weitere Synthese-, Test- und GMP-Psilocybin-Projekte;

Ein Erfahrenes Team mit signifikanter Expertise in medizinischer Chemie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, sowie den Kapitalmärkten.

Quelle: Mindset Pharma

Der Wirkstoff Psilocybin wurde ursprünglich aus psychedelischen Pilzen, wie den sogenannten "Magic Mushrooms' extrahiert, um es dann in verschiedensten Therapien oder Mitteln einzusetzen. Oftmals birgt das jedoch extreme Risiken, denn der Psilocybin-Gehalt variiert stark zwischen und innerhalb der Pilzarten, so dass eine gleichbleibende Dosierung sehr schwierig ist. Zusätzlich wird Psilocybin beim natürlichen Prozess in eine Reihe von nicht nützlichen und potenziell toxischen Verbindungen umgewandelt, die die angestrebte medizinische Wirkung beeinträchtigen können (z. B. erhöhter Blutdruck, Temperatur und Herzfrequenz).

Daher braucht der Markt schnellstmöglich eine Quelle für hochwertiges, qualitativ gleichbleibendes und kostengünstiges Psilocybin! Die Nachfrage von Forschung und Medikamentenhersteller erscheint riesengroß!

Alte vs. neue Medikamentenwelt

Die meisten Antidepressiva wirken weniger gut, als man lange geglaubt hat. Sie haben viele Nebenwirkungen, und ihre nachgewiesenen positiven Folgen liegen genau genommen nur minimal über dem Placeboeffekt.

Daher sehen viele Experten sie mittlerweile sehr kritisch - auch wenn sie noch immer, vor allem von Hausärzten, massenhaft verschrieben werden. Außer der Psychotherapie, die aufwändiger, aber als wirksam belegt ist, scheint es derzeit keine gute Alternative zu geben.

Behandlungen mit Psychedelika stellen definitiv eine seriöse und anerkannte Alternative dar! Dieser Markt wächst gerade mit Lichtgeschwindigkeit! Hier müssen sie schnell sein!

Mindset Pharma hat die Lösung - der Kurs kann explodieren

Der zum Patent angemeldete Psilocybin-Syntheseprozess von Mindset ermöglicht die Herstellung von Psilocybin in bester GMP-Qualität ("Good Manufacturing Practice") zu viel günstigeren Preisen!

Zu den Verbesserungen des Syntheseprozesses gehören:

mildere Reaktionsbedingungen und weniger Syntheseschritte;

leicht zu beschaffende, kommerziell erhältliche Rohstoffe und Reagenzien;

Eignung für die Herstellung im Multi-kg-Maßstab;

geringere Umweltbelastung.

Angesichts der wachsenden Nachfrage stellt die Psilocybin-Verarbeitung eine kurzfristige Umsatzchance für Mindset dar.

Bisher war der Erwerb von Psilocybin für klinische Studien extrem teuer und mit langen Wartezeiten verbunden! So müssen Forschungseinrichtungen mehrere Tausend USD für ein Gramm aus Pilzen gewonnenes Psilocybin bezahlen. Doch damit ist schon bald Schluss! Mit Hilfe des einzigartigen und revolutionären neuen Syntheseprozess sollen die Kosten für ein Gramm Psilocybin sehr bald wenige Hundert USD betragen

Die Zukunft im Shroom-Boom-Sektor gehört auch Mindset Pharma

Alle bisher entwickelten Wirkstoffe zielen darauf ab, die Eigenschaften von Psilocybin zu verbessern, die Wirksamkeit zu beschleunigen und die Kosten zu senken!

Doch das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, denn die nächsten Schritte sind im Management bereits geplant.

Die nächsten Meilensteine:

eine Auswahl von Leitverbindungen unter den ersten 3 vorläufigen Patenten

Einreichung eines zusätzlichen Patents auf Syntheseverfahren eingereicht

Einreichung zusätzlicher Patente auf neue chemische Strukturen von anderen bekannten Psychedelika.

Erweiterung des Beirats um Kliniker, die bei der Planung von klinischen Phase-1-Studien helfen

Untersuchung neuer Medikamentenanwendungen

Start der klinischen Phase-1 Studie

Erfahrenes Management als ausschlaggebender Faktor

Mindset Pharma wird von einem erfahrenen Team mit signifikanter Expertise in medizinischer Chemie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, sowie den Kapitalmärkten geführt. Somit wird die ganze Wertschöpfungskette von den Molekülen bis hin zur Medikamentenherstellung unternehmensintern abgedeckt.

Kopf des Managements als CEO ist James Lanthier. Er ist eine erfahrene Führungskraft im Technologiebereich mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, öffentliche Märkte und M&A. Zuletzt war Herr Lanthier Mitbegründer und CEO von Future Fertility, einem innovativen Frühphasenentwickler von KI-Anwendungen für menschliche Unfruchtbarkeit.

Als C-Suite-Führungskraft hat Herr Lanthier das Wachstum und den erfolgreichen Ausstieg zahlreicher technologiebasierter Unternehmen über die öffentlichen Märkte unterstützt, darunter Mood Media, der weltweit größte Anbieter von In-Store-Medien, und Fun Technologies, ein Pionier im Bereich Online-Casual Games.

Wissenschaftlicher Leiter und einer der Aushängeschilder des Unternehmens ist Joseph Araujo. Neben dieser Tätigkeit ist er Präsident und CEO von InterVivo Solutions, das sich auf die Optimierung von translationalen Dienstleistungen konzentriert, um die Entwicklung und Zulassung neuartiger ZNS-Medikamente zu erleichtern. Außerdem war er Mitbegründer, leitender Angestellter und Berater von Life-Science-Unternehmen wie CanCog Technologies, Vivocore, Karyopharm Therapeutics, NPM Pharma, Ketogen und Epione Animal Health. Öffentliche Bekanntheit erlange Herr Araujo durch seine umfangreiche Forschungsarbeiten zur Untersuchung psychoaktiver Wirkstoffe und durch seine 35 veröffentlichten Publikationen über verschiedenste menschliche Krankheiten

Einer der besten Chemiker der Welt und wissenschaftlicher Berater für Mindset Pharma ist kein geringerer als Malik Slassi. Er ist Gründer, Präsident und Chief Scientific Officer von Fluorinov Pharma Inc., welches im Januar 2016 von Trillium übernommen wurde und besitzt 30 Jahre Erfahrung in der erfolgreichen Identifizierung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffkandidaten in verschiedenen Therapiebereichen.

Unter anderem als ehemaliger Director und Vice President of Medicinal Chemistry und Manufacturing & Drug Development bei NPS Pharmaceuticals bzw. Cascade Therapeutics arbeitete er an zahlreichen multinationalen F&E-Kooperationen, u. a. mit Hoechst AG (Sanofi-Aventis), AstraZeneca, Johnson & Johnson, Forest Laboratories, GlaxoSmithKline und Memory Pharmaceuticals.

Herr Slassi besitzt eine herausragende Erfolgsbilanz in der Medikamentenentwicklung mit über 20 Medikamentenkandidaten in der späten präklinischen und klinischen Entwicklung, bis hin zur Marktreife.

Zusätzlich gilt er als renommierter Forscher mit über 130 erteilten und veröffentlichten Patenten und Patentanmeldungen und Autor von mehr als 65 wissenschaftlichen Artikeln, die in internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden.

Unsere Kaufargumente zu Mindset Pharma:

Entwicklung psychedelischer Medikamente der nächsten Generation durch geschützte Patente und unternehmenseigenen Syntheseprozess

Optimale Positionierung in den Milliarden-Märkten Psychedelika und Antidepressiva

Weltweit führende Position in der Entdeckung neuer psychedelischer Wirkstoffe mit starkem IP-Portfolio: mehrere Patentanmeldungen, synthetisierte Verbindungen und starke Beweise für Rezeptorbindung

Bahnbrechender Psilocybin-Syntheseprozess mit kurzfristigem Umsatzpotenzial

Starkes wissenschaftliches Team & Geschäftsmodell mit geringer Kapitalintensität

Ausreichend finanziert: Durch bereits abgeschlossene Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen CAD im Dezember 2020 sind aktuell Millionen CAD in der Kasse

Relativ geringe Anzahl an ausstehenden Aktien (etwa 66,1 Millionen)

Mega Absatzmärkte mit riesiger Marktchance! Die Konkurrenz könnte anklopfen

Mittelfristiges Unternehmensziel: Schaffung von multi-einsetzbaren Medikamenten für verschieden Krankheiten! (Universal-Medikament der nächsten Generation)

Besuchen Sie gerne die Webseite des Unternehmens, um sich genauer über die innovative Gesellschaft zu informieren: LINK

Investieren Sie mit einem Kauf in Mindset Pharma (WKN: A2QK93; Ticker: MSET) in den führenden Entwickler von Wirkstoffen der nächsten Generation auf Basis von Psilocybin. Die Aktie ist noch brandneu und erst seit kurzem überhaupt erst notiert!

Name: Mindset Pharma Inc. WKN: A2QK93 ISIN: CA60268M1023 Börsenkürzel Deutschland: 9DF Börsenkürzel Kanada: MSET Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 1,03 CAD (CSE) bzw. 0,63 € Frankfurt

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse CSE: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher sind als an deutschen Börsen. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



