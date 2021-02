Äußerte sich Tesla-CEO Elon Musk in der Vergangenheit noch kaum zum Thema Kryptowährungen, scheint der Unternehmer nun auch vom Bitcoin-Fieber gepackt worden zu sein. Nach einem Statement auf Twitter bestätigte er seine neue Vorliebe nun in der App "Clubhouse".? Musk spricht sich für Bitcoin aus? Breite Akzeptanz steht bevor? Bislang kein Interesse an anderen KryptowährungenNach neutraler Einstellung: Musk wird zum Bitcoin-FanIn der Vergangenheit äußerte sich Tesla-CEO Elon ...

