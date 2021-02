DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 5. Februar

=== 06:30 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 9 Monate, Hamamatsu *** 07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 4Q, Paris 07:30 DE/Talanx AG, Jahresergebnis, Hannover *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Jahresergebnis, Wien *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 4Q, Paris *** 07:30 FR/Vinci SA, Jahresergebnis, Paris *** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +2,3% gg Vm *** 09:00 CH/Währungsreserven Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: 891,224 Mrd CHF *** 10:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn, RKI-Präsident Wieler und PEI-Präsident Cichutek, PK zu "Die Corona-Lage im Lockdown", Berlin *** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, Online-HV 10:15 RU/EU-Außenbeauftragter Borrell und Russlands Außenminister Lawrow, gemeinsame PK, Moskau 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 DE/Linde plc, Jahresergebnis (16:00 Telefonkonferenz), München *** 12:30 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Teilnahme an Podiumsdiskussion beim 20th German Symposium der London School of Economics *** 12:55 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 4Q, Turin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +50.000 gg Vm zuvor: -140.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,7% zuvor: 6,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,78% gg Vm *** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -65,70 Mrd USD zuvor: -68,14 Mrd USD *** 14:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede beim 20th German Symposium der London School of Economics *** 16:00 DE/FR/Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron, gemeinsame PK nach virtueller Sitzung des Deutsch-Französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrates, u.a. Teilnahme der Außen- und Verteidungsminister beider Länder - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Übernahme der DSM-Sparte Beschichtungsharze durch Covestro, Brüssel - EU/Ratingüberprüfungen für ESM (S&P), Malta (Moody's), Russland (Fitch), Tschechien (Moody's) ===

