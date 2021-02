Im vergangenen Quartal waren es 16 Mio. Nutzer, die man zusätzlich an sich binden konnte. Dabei sprang der Umsatz im Jahresvergleich um 62 % auf 911,3 Mio. $, während es unterm Strich rote Zahlen von gut 113 Mio. $ gab. Im Vorjahresquartal war der Verlust mit 240,7 Mio. $ noch mehr als doppelt so hoch. Die Aktie verlor im gestrigen nachbörslichen Handel dennoch, nachdem die Prognose für das laufende Quartal die Anleger offenbar enttäuscht hatte.



