DJ PTA-Adhoc: Aluflexpack AG: Aluflexpack AG erzielt in 2020 Wachstum von 15,2%

Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR

Reinach (pta006/05.02.2021/07:00) - Aluflexpack AG ("Aluflexpack", "Gruppe"), ein führender europäischer Hersteller von qualitativ hochwertigen flexiblen Verpackungslösungen, meldet für das Geschäftsjahr 2020 einen vorläufigen und nicht geprüften Nettoumsatz in Höhe von EUR 239,4 Mio. Damit konnte die Gruppe das obere Ende der zuvor gegebenen Umsatzprognose von EUR 235-240 Mio. erreichen. Im Vergleich zur Vorjahresperiode entspricht dies einer Wachstumsrate von 15,2% (GJ 2019: EUR 207,9 Mio.). Bereinigt um Konsolidierungseffekte aus der im September 2020 bekanntgegebenen Übernahme der polnischen Tochtergesellschaft Top-System betrug das Wachstum 13,7%.

2017 2018 2019 2020 Nettoumsatz (in EUR Mio.) 160,6 181,7 207,9 239,4 Wachstum (ggü. Vorjahresperiode, in %) 11,4 13,1 14,4 15,2

Das kräftige Wachstum ist auf ein exzellentes Kundenportfolio und eine allgemein robuste Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln, Pharmazeutika und Tiernahrungsmitteln zurückzuführen. Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft in den Fokusendmärkten der Gruppe: In den Kategorien Kaffee/Tee, Tiernahrung und Pharma stieg der Nettoumsatz entsprechend um 41%, 16% bzw. 12%. Der Umsatzrückgang von 7% im Süsswarengeschäft des Unternehmens spiegelt im Wesentlichen die Auswirkungen vorübergehender Schliessungen bestimmter Vertriebskanäle wie Duty Free- oder Schokoladenspezialitätengeschäfte auf Kunden von Aluflexpack wider.

Der auf Milchproduktverpackungen entfallene Umsatz stieg im Jahr 2020 um 12%. Dies ist auf einen soliden Ausbau des Geschäfts im Allgemeinen und den Beitrag der neu erworbenen polnischen Tochtergesellschaft zurückzuführen. Die positive Entwicklung in den Kategorien "Sonstige Lebensmittel" (+8%) und "Sonstige Nicht-Lebensmittel" (+16%) beruht hauptsächlich auf dem Anlauf neuer Produkte in beiden Endmärkten.

Endmarkt Kaffee/ Tier-nahrung Pharma Süss-waren Milch-produkte Sonstige Sonstige Tee Lebensmittel Nicht-Lebensmittel Wachstum des 41 16 12 -7 12 8 16 Nettoumsatzes in %

Angesichts des aktuellen Marktumfelds und unter Berücksichtigung von Gesprächen mit bestehenden und kürzlich gewonnenen Kunden sowie der gegenwärtigen Entwicklungspipeline von Aluflexpack erwartet die Konzernleitung auch für 2021 eine über dem Marktwachstum liegende Zunahme des Geschäftsvolumens. Entsprechend wird mit einem Konzernumsatz zwischen EUR 260 und 270 Mio. gerechnet. Die weitere Entwicklung der Covid-19-Pandemie fügt immer noch ein Element der Unsicherheit hinzu, das aus heutiger Sicht nicht vollständig beurteilt werden kann.

Für das Geschäftsjahr 2020 bestätigt die Konzernleitung die zuvor gegebene Prognose eines EBITDA vor Sonderposten zwischen EUR 36 und 38 Mio. Das Ergebnis für 2020 wird von der Gruppe am 19. März 2021 bekannt gegeben. Die vollständigen Zahlen werden um 07 Uhr morgens in einer Medienmitteilung veröffentlicht. Zur selben Zeit wird der Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2020 auf der Homepage von Aluflexpack zur Verfügung gestellt - abrufbar unter: http://ir.aluflexpack.com/publications-3/?lang=en.

Über die Aluflexpack AG Die Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee/Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben jeweils einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich, Türkei und Polen auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 31. Dezember 2020 auf ca. 1.292 Mitarbeiter. http://www.aluflexpack.com

Disclaimer Some of the information contained in this press release may be forward-looking statements, Aluflexpack AG cautions that such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors, Aluflexpack AG undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

(Ende)

Aussender: Aluflexpack AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Lukas Kothbauer Tel.: +436648581124 E-Mail: lukas.kothbauer@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com

ISIN(s): CH0453226893 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1612504800870 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2021 01:00 ET (06:00 GMT)