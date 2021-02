NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Jahreszahlen von 8,50 auf 9,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) für 2021 bis 2023, da er im laufenden Jahr mit einer niedrigeren Risikovorsorge und in den kommenden Jahren mit höheren Erträgen rechnet. Zum neuen Kursziel verwies er auf den ein Jahr in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie. Zur für 2022 angestrebten Eigenkapitalrendite (RoTE) habe das Geldhaus aber trotz Fortschritten noch einen weiten Weg vor sich./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005140008

