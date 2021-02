Börsentag auf einen Blick AKTIEN DEUTSCHLAND: - REKORDHOCH IN REICHWEITE - Nach der starken Woche nimmt der Dax am Freitag Kurs auf das Rekordhoch von 14 131 Punkten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Handelsstart mit 14 090 Punkten rund 0,2 Prozent über dem Vortagesniveau. Mit einem Wochenplus von über 4,5 Prozent machte der Dax in den vergangenen vier Handelstagen den Rückschlag aus der Vorwoche wett. Neue, ...

