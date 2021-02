Der asiatische Handel lässt sich heute früh von der bullishen Stimmung in New York anstecken. Alle Börsenplätze verzeichnen steigende Kurse und Benchmarks, die deutlich über den letzten Schlusskursen notieren. Besonders stark entwickeln sich heute früh die Börsen in Japan und Australien. Auch die Futures steigen allesamt und signalisieren eine leicht positive Eröffnung in Frankfurt um 09:00 Uhr. Der DAX-Future notiert kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse bei 14.088 Punkten und damit 0,23 % höher. Der S&P 500 Future wird 0,32 % höher bei 3.876 Punkten gesehen und der Nasdaq-Future steigt sogar um 0,44 % auf 13.608 Punkte.Frankfurt schloss erneut einheitlich im Plus. Alle Benchmarks konnten zulegen und der DAX führte die Gewinner mit einem Anstieg um 0,91 % auf 14.060,29 Punkte an. Auf Schlusskursbasis war es zugleich ein neues Allzeithoch. Angeführt wurde der Blue Chip Index vom Kurssprung bei den Bayer-Aktien, die um 5,32 % auf 54,26 Euro stiegen, nachdem man eine vorläufige Einigung im Glyphosatstreit erreichen konnte. Auch die Aktien der Münchner Rück (+2,17 %) und von MTU Aero Engines (+2,48 %) verbesserten sich stark.

