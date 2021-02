Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX legte gestern den vierten Handelstag in Folge zu. Eine solche Gewinnserie sahen wir beim deutschen Leitindex zuletzt vor über zwei Monaten. Zudem überwand er die 14.000 Punkte-Marke und ging auch darüber aus dem Handel. Das Tagesplus betrug 0,9 Prozent. Marktidee: DWS Group. Die DWS Group hat in dieser Woche Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt und konnte damit positiv überraschen. Erfreulich für die Aktionäre ist zudem die geplante Dividendenerhöhung. In Reaktion auf die Geschäftszahlen konnte der Wert die obere Begrenzung einer mehrmonatigen Handelsspanne nach oben verlassen und ein 12-Monats-Hoch markieren. Aus preislicher Sicht kann der Ausbruch aber noch nicht als nachhaltig klassifiziert werden.