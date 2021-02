In den USA hat Ex-Präsident Donald Trump die Aufforderung von Demokraten zurückgewiesen, im Impeachment-Verfahren kommende Woche im Senat auszusagen. "Der Präsident wird nicht in einem der Verfassung nicht entsprechenden Verfahren aussagen", sagte sein Ratgeber Jason Miller am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters.

