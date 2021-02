Mybiopassport.com, die Online-Plattform von CoreMedica Europe, einem Schweizer Biotech-Unternehmen mit einem von SwissMedic autorisierten Labor in Genf, hat heute die Lancierung der Tests "Nutritional Profile" und "Sport Performance" bekannt gegeben, die das bestehende Angebot mit den Tests "Immune Profile" und "COVID-19" ergänzen.

Mybiopassport ist eine innovative Plattform, die es jedem ermöglicht, mit Hilfe von Home Sampling Kits zum "Helden der eigenen Gesundheit" zu werden. Jeder kann nun mit den "Mybiopassport"-Kits zu Hause ein paar Tropfen Blut abnehmen und sie in einem frankierten Umschlag an das autorisierte Labor des Unternehmens in Genf, Schweiz, schicken, um die Werte wichtiger Biomarker zu bestimmen, von denen bekannt ist, dass sie sportliche Leistung, gesunde Ernährung und das Immunsystem unterstützen. Diese Tests können unter www.mybiopassport.com bestellt werden und die personalisierten Ergebnisse werden dem Einzelnen dann auf diesem Online-Portal durch eine einfache Registrierung mitgeteilt.

Die Ziele der Tests sind wie folgt:

Ernährungsprofil: Ein Test, der jede Person über seinen aktuellen Ernährungsstatus auf der Grundlage seiner Essgewohnheiten informiert und individuelle Empfehlungen zur Behebung von Ernährungsmängeln oder -überschüssen gibt. Dieser Test ist der erste seiner Art und liefert Informationen über den Mikronährstoffgehalt der vier essentiellen Klassen, nämlich Vitamine, Mineralien, Fettsäuren und Aminosäuren, die alle mit bestimmten Funktionen (Müdigkeit, Schlaf, Angstzustände usw.) in Verbindung stehen, was ihn zum informativsten und umfassendsten Test auf dem Markt macht.

Sport Performance: Der Test wurde entwickelt, um Profi- und Amateursportlern zu helfen, die optimalen Biomarker zu bestimmen, damit sie ihre sportliche Leistung maximieren können. Die berücksichtigten Biomarker beziehen sich auf spezifische Funktionen der sportlichen Leistung, wie Erholung, Muskelwachstum, Energieniveau und sogar so spezifische Funktionen wie trainingsbedingte Gelenkschmerzen.

Immunität: Mit dem COVID-19 Immunprofil-Test, der die Mybiopassport-Plattform nutzt, kann jeder erfahren, ob er in der Vergangenheit mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert war, indem er analysiert, ob er spezifische Antikörper entwickelt hat oder nicht. Darüber hinaus bietet der Immunprofil-Test praktische Empfehlungen, die auf fünf wichtigen Biomarkern basieren, von denen bekannt ist, dass sie das Immunsystem unterstützen, darunter Vitamin D, Zink und Magnesium.

Es ist heute allgemein anerkannt, dass der erste Schritt zu einem gesunden Körper eine gesunde Ernährung ist. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass das Risiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und sogar Demenz zu entwickeln, stark mit langfristigen Ernährungsgewohnheiten zusammenhängt. Jüngste wissenschaftliche Berichte und Veröffentlichungen haben auch die Rolle der Ernährung, eines optimalen Mikronährstoffniveaus und eines starken und funktionellen Immunsystems bei der Reduzierung des Risikos von Virusinfektionen hervorgehoben. Diese Veröffentlichungen unterstreichen die Schlüsselrolle eines positiven Ernährungsstatus für ein funktionierendes Immunsystem.

Die Mission von Mybiopassport ist klar. Den Zugang zu spezifischen Gesundheitsinformationen zu demokratisieren und die Menschen zu befähigen, ihre Gesundheit durch ihre Ernährung und ihren Lebensstil nicht nur zu verstehen, sondern auch zu beeinflussen. Das Unternehmen glaubt fest an die Bedeutung der Rolle jedes Einzelnen und den Zugang zu personalisierten Gesundheitsinformationen als ersten Schritt zur Vorbeugung möglicher Gesundheitsprobleme.

Mybiopassport setzt auf eine einzigartige Technologie in der personalisierten Analyse von biologischen Daten auf drei Hauptachsen:

Präanalytisch, dank der einfachen und schnellen Entnahme von ein paar Tropfen Blut von zu Hause,

Analytisch, mit der Messung einer unerreichten Anzahl von phänotypischen Biomarkern dank eines seit mehreren Jahren entwickelten Know-hows und einer Multiplexing-Plattform,

Postanalytisch liefert nicht nur ein wissenschaftliches Ergebnis, sondern vor allem personalisierte Empfehlungen, die auf einer proprietären Technologie basieren und in vielen Bereichen wie Immunität, Ernährung, Sport und Langlebigkeit anwendbar sind.

Die Ernährungs-, Sportleistungs- und Immunitätstests können direkt unter www.mybiopassport.com bestellt werden. Die personalisierten Ergebnisse sind nach der Überprüfung durch medizinisches Fachpersonal direkt auf dem Online-Portal verfügbar.

Über das Unternehmen:

Das in der Schweiz gegründete Unternehmen BioKaizen, das von den Entwicklern des Biologischen Athletenpasses zum Nachweis von Doping für die Welt-Anti-Doping-Agentur und das Internationale Olympische Komitee hervorgegangen ist, hat eine Massenspektrometrie-Technologieplattform entwickelt, mit der das Ernährungsprofil eines Patienten anhand von getrocknetem Blut ermittelt werden kann. Seit 2018, zunächst als CoreMedica Europe, dann durch die kürzliche Übernahme durch die Swiss Medical Group Holding Luxembourg SA, hat das Unternehmen sein globales Angebot um personalisierte Ernährungs- und Sportleistungsinformationen erweitert, die Kunden mit Informationen für ein aktives Gesundheitsmanagement versorgen.

Contacts:

Maximilien Marland

CoreMedica Europe

Tel: +41 78 898 3002

Info@coremedica.ch