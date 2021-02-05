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WKN: A2P22Y ISIN: FR0013506730 Ticker-Symbol: VACD 
Stuttgart
02.02.21
07:09 Uhr
25,210 Euro
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+1,33 %
Branche
Eisen/Stahl
Aktienmarkt
CAC Mid 60
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5-Tage-Chart
VALLOUREC SA 5-Tage-Chart
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25,53025,73010:34
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