Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die zehnjährigen Treasury-Renditen haben in den USA einen Sprung nach oben gemacht und liegen derzeit bei 1,14%, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Grund dafür sei vor allem die Erwartung, dass die Regierung Biden anstrebe, das Fiskalpaket im geplanten Umfang von 1,9 Billionen US-Dollar (rund 10% des BIP) durchzusetzen. Unter normalen Umständen würde er dafür neben der Zustimmung des Abgeordnetenhauses eine Super-Mehrheit von 60 Stimmen im Senat benötigen. Wenn jedoch in dem Haushaltsgesetz langfristige Gegenfinanzierungsmaßnahmen enthalten seien, genüge eine Mehrheit von 51 Stimmen, über die die Demokraten grundsätzlich verfügen würden. Biden verhandle zwar mit den Republikanern, treibe aber gleichzeitig den Gesetzgebungsprozess voran, da die Republikaner mit einem wesentlich kleineren Fiskalpaket von 0,6 Billionen US-Dollar in die Verhandlungen gestartet seien. ...

